Обмеження передбачає заборону на мовлення.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти телеканалу "Наш".

Про це повідомляється на сайті президента.

Обмеження передбачає заборону на мовлення, а фінансові обмеження введені на п'ять років.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 лютого 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - сказано у документі.

Згідно з цим документом, санкції вводяться проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ "Наш24", ТОВ "Наш 365" і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd., яка безпосередьо є власником всіх цих компаній.

Обмеження включають блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій.

Іншим указом введені санкції проти російського ТОВ "Вітрина ТВ", яке зареєстроване в місті Москва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Рада національної безпеки і оборони на засіданні затвердила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу "Наш" Євгена Мураєва. Відповідні санкції були запроваджені на підставі подання Служби безпеки України.