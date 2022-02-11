Президент зауважив, що в іншому разі "будуть кадрові рішення".

Президент України Володимир Зеленський закликав низку областей та місто Київ за два тижні покращити свою організацію територіальної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Харкові.

Говорячи про підготовку областей в контексті територіальної оборони, Зеленський звернувся до головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного: "Ви сказали, що на сьогодні найменше підготовлені, наскільки я розумію, Одеська, Донецька, Рівне, Львівська область, Київська область і місто Київ".

На це Залужний відповів: "У нас відбулися певні зміни, залишається Київ, Маріуполь, Одеса, Рівне і Київська область".

"Найгірший стан... Тому я хотів би звернутися до цих областей, до голів обласних державних адміністрацій, про які сказав Валерій Федорович, і також до Київської міської державної адміністрації... Щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізації, а саме консультуйтесь, будь ласка, з нашими військовими згідно із законодавством про національний спротив, згідно тієї вертикалі", наголосив президент.

Зеленський наголосив, що "немає часу щось шукати, вирішувати, займатись, гратись в політику".

"В іншому випадку будуть кадрові рішення", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, закони "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" Верховна Рада ухвалила 16 липня 2021 року.

29 липня президент підписав ці закони. За словами Зеленського, створення в Україні системи нацспротиву є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятись і не допустить подій 2014 року, і що "захист України для нас – це наша всенародна справа".

Утім наступного ж дня він доручив внести зміни до закону про нацспротив з метою повного узгодження його норм з положеннями Конституції України та усунення техніко-юридичних недоліків.

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