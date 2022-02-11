Санкції проти телеканалу введені на 5 років.

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 11 лютого затвердила рішення про запровадження санкцій проти телеканалу "Наш" Євгена Мураєва.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Данілов зауважив, що на засіданні розглядалося питання про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

"Введені обмежувальні санкції проти компанії "Наша Прага", проти компанії "Наш 24", "Наш 365" і компанії, яка безпосередньо, наскільки ми проінформовані, є володарем усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, в місті Лімасол... Компанія, яка знаходиться на Кіпрі, так само потрапила під наші обмежувальні санкції терміном на 5 років", - заявив секретар РНБО.

На запитання журналістки телеканалу "Наш", які причини запровадження санкцій проти компаній "Наша Прага", "Наш 24" та "Наш 365", секретар РНБО відповів: "Маточна структура, наскільки я розумію, яка знаходиться у вас на Кіпрі, – я не знаю, знаєте ви чи ні, що ви саме "кіпріоти" частково, – саме проти цієї компанії... були введені на сьогоднішній день санкції".

Данілов додав, що санкції запроваджені на підставі подання Служби безпеки України.

"Я казав: коли будуть документи відповідним способом оформлені і надані в Апарат Ради нацбезпеки і оборони, вони розглядаються без затримки. Мова не йде: "наш", "ваш", "мій", "твій" або якийсь інший. Будь-які документи ми розглядаємо і виносимо на рішення Ради нацбезпеки і оборони. За поданням Служби безпеки України", - пояснив він.

Крім того, повідомив Данілов, "те, що стосується санкцій, - товариство з обмеженою відповідальністю "Витрина-ТВ", яке зареєстроване в місті Москва".

"Це компанія, яка постачає послуги для просування тих компаній, які знаходяться під санкціями на території нашої країни. Вона надає послуги по трансляції російських телеканалів, які заблоковані на території нашої країни. Санкції введені терміном на 5 років", - сказав він.

Крім того, за його словами, РНБО вдруге запровадила санкції проти будівельної компанії "Лібертон Стар".

"Це будівельна компанія, яка вже знаходиться під санкціями нашої країни. Вона була зареєстрована у місті Одеса. Вона змінила місце реєстрації на місто Київ, змінила назву. Ми вдруге проти цієї компанії ввели санкції", - додав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Британії заявило, що Росія збирається призначити власника телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення та окупації України й сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв відреагував на цю інформацію заявою, що на цей час знаходиться під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що вся інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, є у розпорядженні РНБО. За його словами, британська розвідка не повідомила нічого нового щодо Мураєва.

Водночас Данілов зазначив, що не взявся прогнозувати, чи буде запроваджено санкції проти каналу Мураєва "НАШ". "Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО", - зазначив він.

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