Не треба балансувати між крапельками дипломатії, бо будеш повністю під дощем, сказав президент.

Євросоюз має чітко заявити про членство України у ЄС.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для іноземних журналістів.

"Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі, і не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати", - зазначив він.

За словами Зеленського, не потрібні розмови про якісь причини, про дати. "Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, і відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить - ні, то ми чуємо це. Якщо ЄС каже так, то треба конкретно так і сказати кожному, і не балансувати між крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: європейські країни заблокували рішення. При цьому біженці з України будуть продовжувати отримувати допомогу в ЄС. Також ЄС допоможе Україні відновитися після війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Євросоюзу.