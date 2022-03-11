Єрмак відзначив недостатність рішень Євросоюзу.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Україна вдячна за рішення, прийняті на Саміті Євросоюзу, однак цього недостатньо.

Про це він написавши у Twitter.

"Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалася перспектива членства України в Євросоюзі. Вдячні за прийняті рішення. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ вибирає 100%", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз не підтримав заявку України на вступ за прискореною процедурою: європейські країни заблокували рішення. При цьому біженці з України будуть продовжувати отримувати допомогу в ЄС. Також ЄС допоможе Україні відновитися після війни.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Євросоюзу.