За його словами, авторитет президента зараз дозволяє значно пришвидшувати ці процеси.

Вступ України до ЄС наразі лише питання часу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу", - пояснив він резолюцію Саміту лідерів ЄС.

За його словами, авторитет президента зараз дозволяє значно пришвидшувати ці процеси.

Проте, за словами міністра, очікування України були більшими.

"Ми чекали, що сьогодні вночі в резолюції Саміту лідерів ЄС буде написано, що відповідно до ст. 49 Договору про Європейський Союз беремо заявку України в роботу і за пришвидшеною процедурою її розглянемо. Це був би політичний чіткий однозначний сигнал. Я наголошую, що це був неформальний саміт. Тобто, це не рішення Європейської Ради - це місце, де встановлюється певна політична амбіція", - сказав Кулеба.

"Але треба все оцінювати в контексті. В принципі те, що відбулося вночі, порівняно з тим, що ми мали три тижні тому - революція, яка відповідає інтересам України і ставить наше членство в ЄС "на рейки", наш потяг поїхав в бік ЄС", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: