Президент не уточнив, хто з членів уряду може піти у відставку.

Президент України Володимир Зеленський анонсував відставки у Кабміні.

Про це він заговорив під час інтерв'ю на одному з телеканалів, передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що проблема тих чи інших наших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли нічого показати. Так, є деякі менеджери в нашій державі сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас немає на це час", - заявив президент.

Президент не уточнив, хто з членів уряду може піти у відставку.

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Хвиля відставок в уряді - що було раніше

18 травня Рада відправила у відставку трьох членів уряду: міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

15 липня Рада проголосувала за звільнення колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Новим міністром став Денис Монастирський.

Після цього нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в ЗМІ говорив, що у депутатів є претензії до трьох міністрів, в тому числі і до глави Мін'юсту Дениса Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Автор: Денис Прядко