Нардеп також припустив, чи можлива відставка всього уряду.

У Кабінеті міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує "Україна 24".

"По-перше, я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації і будуть. Але для того, щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок в діяльності міністрів. Дійсно у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є питання. Але ми намагаємося виправляти (недоліки, - УНІАН) в ході роботи над помилками і коригувати їх діяльність безпосередньо в ході цієї роботи", - підкреслив парламентарій.

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Як підкреслив Гетманцев, будь-які розмови про відставки за місяць до того, як Рада почне свою роботу, "є певною маніпуляцією, знічев'я люди обговорюють ці питання".

Зазначимо, напередодні нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в ЗМІ говорив, що у депутатів є претензії до трьох міністрів, в тому числі і до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і недавнє звільнення трьох заступників Тарана.

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Автор: Вікторія Гордієнко