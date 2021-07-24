За словами Малюськи, немає незамінних людей, а він за крісло не тримається.

Очільник Мін'юсту Денис Малюська наразі у відставку не збирається. Як заявив чиновник, він напише відповідну заяву, якщо його про це попросять 3 людини - його дружина, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це міністр заявив у ефірі телеканалу “Україна 24”, відповідаючи на питання, що буде, якщо ВР або уряд вирішить відправити його у відставку.

Малюська зауважив, що зараз йде багато чуток щодо його відставки.

"Я завжди, з першого дня, говорив одразу, що я за крісло не тримаюся. Рішенням парламенту, я безумовно, піду у відставку", – наголосив міністр.

Щоправда, за його словами є ще 3 людини, слів яких достатньо, щоб він "одразу написав заяву і вже збирав речі". Мовиться про президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та дружину голови Мін'юсту.

"З усіма названими людьми не було таких розмов", – підкреслив Малюська.

Він додав: немає незамінних людей, натомість “є команда, є Мін'юст, і Мін'юст – сильний, адже там створили дуже гарну команду”.

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"Але менше з тим, розмов відставку не було, прохань – не було, я поки що ще відчуваю у собі сили трошки попрацювати", – зазначив чиновник.

За його словами, після того, як він піде у відставку, він може орієнтовно на тиждень поїхати відпочити на море із сім'єю. Працювати в іншому місті – потім, але якщо буде бажання когось із вищевказаних осіб: дружини, Зеленського або Шмигаля.

Відставка Малюськи: що передувало

Раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура у ефірі одного з телеканалів заявив, що у депутатського корпусу Верховної Ради є претензії та запитання, зокрема, до роботи Дениса Малюськи. Як пояснив Качура, господарство Мін'юсту – дуже велике, і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт. Це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни.

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Автор: Вікторія Гордієнко