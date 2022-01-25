Президент відреагував на коментарі в соцмережах.

Після слів про можливе захоплення Росією Харкова президент Володимир Зеленський запевнив, що місто ніколи не окупують.

Про це він заявив в коментарях під власним відео про підсумки засідання РНБО в Instagram.

В коментарях під роликом користувач Сергій з Харкова написав: "Харків має надію. Харків – це Україна і не хоче бути окупованим Росією".

Президент відреагував на цю фразу коментарем:

"І не буде ніколи окупованим! Ніколи!!! Бо Харків – це наше місто з нашими крутими людьми!!!".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації і анексії Криму, ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйона громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.

У Харкові згодом відповіли на побоювання Зеленського щодо захоплення міста Росією.

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