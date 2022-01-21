Мер міста запевнив, що підстав для занепокоєння немає.

У Харкові заявили, що готові дати відсіч потенційному загарбнику, реагуючи таким чином на заяву президента Володимира Зеленського про те, що спроба російських військ окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

Про це у Facebook написав мер міста Ігор Терехов.

"Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянами єдиної і неподільної України. І будь-хто, хто зазіхне захопити Харків, повинен розуміти – на захист свого улюбленого міста стануть не тільки харків'яни, але і всі українці", - зазначив він.

Читайте такожУ СБУ заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РосіяТерехов запевнив харків'ян, що місто готове дати "тверду відсіч потенційному загарбнику".

"Всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є. Знаю, що в силу багаторічної звички людей, заклики дотримуватися спокою часто мають зворотний ефект. Але запевняю вас – підстав для занепокоєння немає. Харків і далі буде успішно розвиватися під мирним небом", - підкреслив мер.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

"Я скажу реалістично: якщо Росія вирішить посилити своє загострення, звичайно, вони збираються робити це на територіях, де історично є люди, які мають родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем української уряду, може бути окупованим. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації і анексії Криму, ми розуміємо, що це здійсненно і може відбутися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові живе понад мільйона громадян. Це не буде лише окупація, це буде початком широкомасштабної війни", - наголосив Зеленський.

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