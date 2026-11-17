Також президент повідомив про те, що Україні треба 40 додаткових літаків F-16.

Президент Володимир Зеленський запропонував союзникам передати Україні перехоплювачі до систем Patriot та IRIS-T з наявних запасів. Натомість Київ передасть партнерам ті ракети, які вона вже замовила у США і які будуть виготовлені в майбутньому. Про це президент заявив під час виступу на 37-му засіданні Рамштайн у штаб-квартирі НАТО.

"Це не пожертва. Це обмін: ви даєте нам ракети, які потрібні нам зараз, а натомість отримуєте новіші й кращі ракети. Ми всі розуміємо, що існують довгі черги очікування на нові перехоплювачі. Але вони потрібні нам тут і зараз, а вам потрібно поповнити свій арсенал, тож це спосіб розв'язати нашу нагальну проблему й допомогти вам отримати новіші ракети для вашої власної оборони. Звісно, я вважаю, що це справедлива угода, і прошу Сполучені Штати, будь ласка, не зволікайте з цим, підтримуйте нас", - заявив український лідер.

Він додав, що ППО лишається ключовим пріоритетом Києва, оскільки РФ щодня атакує Україну реактивними шахедами, крилатими й балістичними ракетами. Президент наголосив, що у світі ще достатньо перехоплювачів до Patriot, які вони могли б передати Україні - зокрема на складах у США, Європи та інших партнерів.

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"Вони не повинні лежати на складах. Вони мають бути в батареях протиповітряної оборони", - наголосив президент, додавши, що шкода від російських балістичних ударів стосується не лише втрат України і послаблює позицію Києва в мирних переговорах. Він пояснив:

"Це також загроза для всіх вас, тому що кожен успішний російський удар робить Росію більш агресивною, більш вимогливою та менш готовою до компромісу".

Україні потрібні ще 40 F-16 і боєприпаси до літаків

Президент також заявив, що Україні треба ще 40 винищувачів F-16 для ефективної роботи. Зокрема через те, що наявні західні винищувачі на озброєнні Сил оборони потребують відновлення. Також президент наголосив на необхідності отримання більшої кількості боєприпасів для літаків.

"F-16 - потужний винищувач, але він також потребує багато обслуговування. Він має проводити багато часу на землі на ремонті та підготовці до повторного польоту, а це означає, що F-16, які є в нас зараз, ті, що збивають російські шахеди та ракети, проводять багато часу на ремонті замість польотів. Тому нам потрібно більше винищувачів, більше F-16", - наголосив президент.

Потреба України в ППО: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 17 листопада лише по двох мостах у Києві РФ запустила сім балістичних ракет. Чотирма з них було атаковано Південний міст, а трьома - Північний.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що РФ використала сотні ударних БПЛА та балістичні ракети для атаки по Україні. Скільки саме балістики було запущено - там не повідомляють. Однак зі звіту зрозуміло, що Сили оборони не збили жодної балістичної ракети окупантів.

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