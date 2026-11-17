РФ щодня атакує українську інфраструктуру, зокрема мости, наголосив президент.

Удар по Кримському мосту – це сьомий етап операції, яка реалізовувалася протягом кількох тижнів СБУ та Генштабом ЗСУ. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку по мосту.

"Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун". Сьогодні – вже на ключовому етапі – взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину", – розповів президент.

Президент також зазначив, що ракети "Фламінго", які атакували міст, були під керуванням. А звʼязок працював відмінно до останніх секунд.

Відео дня

"Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", – наголосив президент.

Удар по мосту: що відомо

Нагадаємо, внаслідок операції Сил оборони України, на Кримському мосту обвалилася арка, а також частина дорожнього полотна. Згодом у мережі зʼявилися знімки з результативністю атаки. Наразі автомобільна частина мосту повністю непридатна до використання через обвал покриття.

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