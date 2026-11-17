Наразі МВС повинна зайнятися реорганізацією транспортних потоків у Києві, наголосив президент.

У ніч на 17 листопада російські окупанти вдарили чотирма балістичними ракетами по Південному мосту і трьома по Північному. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді під час селекторної наради.

"Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення. Окремо проговорили з урядовцями реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку ми домовилися з Урсулою фон дер Ляєн. Премʼєр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії. Визначили подальші кроки. Є окремі доручення МВС України для реорганізації транспортних потоків: потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій", – розповів Зеленський.

Також він додав, що міністр охорони здоровʼя окремо доповів президенту про організацію роботи екстреної медичної допомоги за будь-яких умов в Києві, Дніпрі, Запоріжжі та інших містах, де РФ намагається порушити транспортне сполучення.

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"Окремо обговорили з Головнокомандувачем ЗСУ необхідність додаткових рішень для захисту обʼєктів інфраструктури, енергетики та промисловості у частині областей від російських дронів – там, де досі недостатньо сил і засобів захисту, відповідних рубежів для збиття "шахедів". Доручив підготувати це питання на Ставку", – додав президент.

Російські атаки: важливі новини

Зазначимо, що за даними Повітряних Сил, українські захисники в ніч на 17 листопада не збили жодної балістичної ракети окупантів. Серед цілей ворожої атаки в цю ніч, була зокрема столиця. На Північному та Південному мостах перекрили рух транспортних засобів, наразі фахівці визначають ступінь пошкоджень.

Ця російська атака зокрема паралізувала транспортну ситуацію в Києві. Місцеві канали повідомляють про значні затори на дорогах, які ведуть з лівого на правий берег. Зазначається, що щільність заторів є настільки сильною, що водії вимушені лишати автомобілі та рухатися пішки в бік найближчого метро.

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