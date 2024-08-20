Глава держави переконаний, що українські воїни, які б'ються проти російських загарбників, теж не жалкують, що захищають Україну.

Президент України Володимир Зеленський не жалкує, що йому випало керувати державою у час великої війни. Про це він сказав у Кропивницькому під час спілкування з працівниками машинобудівного підприємства "Ельворті".

Одна з працівниць заводу передала президенту вітання від свого чоловіка, який зараз на фронті, та поцікавилася у Зеленського, чи не жалкує він про своє президентсво у воєнний час.

"Я думаю, що так само як і ваш чоловік, дякуючи йому, який захищає нашу державу - я думаю, що він не жалкує. Я думаю, що ми всі такої думки абсолютно", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, згідно соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня - 1 червня, переважна більшість (70%) опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має лишатися президентом України до кінця воєнного стану.

Зокрема, переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність чинного глави держави. Крім того, більшість українців (56%) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України (скоріше або повністю не схвалюють - 37%).

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