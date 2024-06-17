Переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність чинного глави держави.

Переважна більшість (70%) опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має лишатися президентом України до кінця воєнного стану. Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня - 1 червня.

Зазначається, що під час інтерв’ю респондентів просили висловити згоду або незгоду з рядом тверджень. Одне з них: "Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану".

"70% респондентів погодилися з тим, що В. Зеленський має лишатися президентом до кінця воєнного стану (не згодні з цим - 22%). Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не піддають сумніву легітимність президента", - йдеться у результатах опитування. Відео дня

Крім того, більшість українців (56%) скоріше або повністю схвалюють діяльність Зеленського на посаді президента України (скоріше або повністю не схвалюють - 37%).

Зауважується, що у попередньому опитуванні у вересні 2023 року 77% схвалювали його діяльність.

"Відповідно, рівень схвалення помітно знизився, проте лишається на високому рівні", - вказують соціологи.

Також респондентів просили відповісти, яке з восьми слів / словосполучень краще описує ставлення до президента.

"Хоча дійсно є тенденція до зниження частки тих, хто ставиться до президента із захопленням (з 33% у липні 2022 року до 8% зараз), але загалом більшість українців (69%) мають нейтрально-позитивне ставлення (із більш вираженою нейтральністю, стриманістю)", - показало дослідження.

Зазначається також, що більшість українців (58%) згодні з твердженням: "Українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Україна продовжуватиме боротьбу, скільки буде потрібно" (не згодні з таким твердженням - 30%).

"Частка тих, хто згодний з цим твердженням, знизилася з останні два роки (у травні 2022 року показник був 80%), проте наразі все одно більшість українців виступають за продовження боротьби стільки, скільки буде потрібно. При цьому 65% згодні з твердженням, що результати можливих перемовин з Росією мають бути винесені на референдум (не згодні з цим - 25%)", - зауважують соціологи.

*** Опитування КМІС було проведене в рамках проекту "MOBILISE", який має на меті зрозуміти детермінанти "мобілізації" (у ширшому розумінні політичної мобілізації суспільства / громадян, а не лише військового призову) вдома та за кордоном за допомогою багатохвильового, національно репрезентативного панельного дослідження.

У травні 2024 року запитання були додані до регулярного "Омнібусу" КМІС: опитування було проведене протягом 26 травня - 1 червня, методом телефонних інтерв’ю були опитані 2 тис. 11 дорослих жителів підконтрольних уряду України територій.

Володимир Зеленський - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський прокоментував участь РФ у другому саміті миру. Він зазначив, що присутність Росії на другому саміті миру може свідчити про її рішення закінчити війну.

Стосовно перемовин з Росією, Зеленський наголосив, що вони можуть розпочатися хоч завтра: "Росія завтра може розпочати з нами перемовини, не чекаючи нічого. Якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН", - підкреслив він.

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