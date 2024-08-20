Окупанти хочуть зайти у фланг Часового Яру: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

В районі Торецька перебуває не менше 20 тисяч російських окупантів.

Ситуація на Східному напрямку залишається досить складною, йдуть цілодобові ворожі штурми. Про це сказав прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в районі міста Торецьк перебуває не менше 20 тисяч російських окупантів, які беруть участь в активних бойових діях.

Відповідаючи на запитання з приводу даних аналітиків DeepState, що ворог просунувся біля Нью-Йорку, Залізного і Північного, що поблизу Торецька, Калашніков зазначив, що необхідно дочекатися інформації Генштабу ЗСУ.

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"А щодо їхніх штурмів, то вони дійсно задіяли дуже серйозні сили, штурми відбуваються не тільки піхотними підрозділами, а також є підтримка механізованими. Буквально на цих вихідних ми спостерігали атаку, де було залучено 12 одиниць броньованої техніки, з яких 10 було уражено, а також було уражено 68 окупантів, які атакували", - наголосив він.

За його словами, на цьому напрямку спостерігається від 30 до 40 атак на добу.

"Якщо брати Покровський напрямок, то там ще більше – від 40 до 60. Дуже значний тиск саме на Торецьк, на його околиці. Ворог хоче здобути якісь переваги, вирівняти дещо фронт. Це свого роду захід у фланг Часового Яру", - підкреслив Калашніков.

Він зазначив, що немає достовірної інформації про відтягування противником своїх підрозділів з Краматорського напрямку.

"Цей напрямок залишається пріоритетним для ворога. І якщо деякі підрозділи звідси відходять на посилення Курського напрямку, то це не більше батальйонів. Бо все таки окупанти хочуть вийти на кордони Донецької і Луганської області", - наголосив прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади.

Калашніков розповів про ситуації в Часовому Ярі. Він зазначив, що в цьому місяці зменшилась кількість КАБів, якими ворог обстрілює цей населений пункт, але в той же час їх більше ворог скидає на Торецьку агломерацію.

"Ми там бачили там різке збільшення їх використання. Також ми побачили в цьому місяці зменшення кількості штурмів, але збільшили кількість використання КАБів. Але коли в росіян відкрився ще один – Курський напрямок, то кількість КАБів перемістилася саме туди. Тому виходить, що на Краматорському напрямку їх використання дещо зменшилось", – сказав він.

Калашніков наголосив, що ворожі штурми на Східному напрямку безперервні, ворог намагається виснажувати Сили оборони.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Зранку 18 серпня противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Генеральний штаб Збройних сил України зазначав, що російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька, але українські воїни відбили ворожу атаку. Зазначалося, що втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

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