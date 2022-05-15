Новим керівником сил тероборони став генерал-майор Ігор Танцюра.

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це йдеться у відповідних указах президента, розміщених на сайті глави держави.

Так, указом №336/2022 Юрія Галушкіна звільнено з посади командувача Сил тероборони ЗСУ.

Водночас указом №337/2022 на цю посаду призначено генерал-майора Ігоря Танцюру.

Територіальна оборона в Україні: що відомо

1 січня 2022 року набув чинності закон "Про основи національного опору", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

24 лютого Сили територіальної оборони України розпочали розгортання в умовах воєнного часу.

3 травня Верховна Рада підтримала законопроект про надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення військових (бойових) дій (№6521). Тероборона зможе виконувати завдання разом із іншими угрупованнями військ (сил) або/або угрупованнями об'єднаних сил, призначених для ведення військових (бойових) дій, відсічі збройної агресії проти України в районах ведення військових (бойових) дій.

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