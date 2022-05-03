Законопроект підтримали 338 депутатів.

Верховна Рада підтримала законопроект про надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення військових (бойових) дій (№6521).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за прийняття законопроекту № 6521 в цілому проголосували 338 депутатів при мінімально необхідних 226.

Законопроектом передбачено надання можливості здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України, включаючи райони ведення військових (бойових) дій.

Так, тероборона зможе виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або/або угрупованнями об'єднаних сил, призначених для ведення військових (бойових) дій, відсічі збройної агресії проти України в районах ведення військових (бойових) дій.

Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій приймається Головнокомандувачем Збройними Силами України.

Раніше повідомлялося, що добровольців тероборони на звільнених від окупантів територіях закликали зосередити зброю в місцях її зберігання. Про це у своєму зверненні до добровольців Сил ТрО заявив командувач Силами територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін.

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