Потреба у комплектуванні підрозділів ще є.

Наразі про розпуск сил територіальної оборони чи їх переформування не йдеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін.

"Про розпуск сил тероборони чи їх переформування питання не стоїть і воно зараз не актуальне. Потреба у комплектуванні підрозділів ще є. Не всі бригади тероборони встигли відмобілізуватися", - зазначив він у контексті звільнення кількох областей від загарбників.

Галушкін додав, що підрозділи тероборони можуть виконувати завдання по всій території України, незалежно від того, де були сформовані.

"Що стосується блокпостів у Києві, то, звичайно, деякі необхідно буде прибрати, але це питання у компетенції командувача угруповань військ з оборони Києва", - пояснив він.

За словами командувача, на деяких блокпостах Києва стоять не бійці тероборони, а представники добровольчих формувань громад.

"Блокпости, які знаходяться в Києві і не передбачені розпорядженням командувача, будуть демонтовані і це набагато спростить проїзд, зокрема для журналістів", - додав Галушкін.

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