За словами президента українська влада разом з європейськими партнерами та США готується до нових дипломатичних кроків.

На сьогоднішній день немає чіткої інформації про те, з чим російська делегація збирається у Стамбул на нові переговори, намічені на 2 червня.

Про це у вечірньому зверненні сказав український президент Володимир Зеленський. "Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини, США – немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно", - розповів про ситуацію Зеленський.

Він додав, що саме це питання вчора обговорював з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, українська влада разом з європейськими партнерами та США готується до нових дипломатичних кроків.

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"Щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою", - сказав глава держави.

"Всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", - висловив сподівання Зеленський.

Переговори в Стамбулі

29 травня речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ пропонує провести новий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі.

Вчора стало відомо, що на переговорах у Стамбулі крім української та російської делегацій також будуть безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Саме ці країни брали участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктів.

У США вважають, що перешкодою для переговорів є відсутність російської версії так званого "меморандуму".

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