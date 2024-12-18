У зустрічі також візьмуть участь глави урядів Німеччини та Італії, президент Польщі та глава Єврокомісії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прийме президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції в Брюсселі в середу ввечері, щоб обговорити, як підтримати Україну перед поверненням Дональда Трампа в Білий дім. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, основні теми, які, ймовірно, будуть обговорюватися з сторонами, - це шляхи зміцнення протиповітряної оборони України та прискорення поставки обіцяних раніше озброєнь. Крім того, на порядку денному може бути питання участі іноземних миротворців у післявоєнний період.

Очікується, що крім Зеленського, у зустрічі візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Польщі Анджей Дуда та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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"Лідери ЄС планують використати спільні висновки саміту лідерів у четвер, щоб закликати до "термінового посилення зусиль, зокрема щодо постачання систем ППО, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та техніки для українських бригад", - йдеться в останньому проєкті висновків зустрічі, з яким ознайомилося видання.

При цьому однією з проблем, за словами деяких людей, є те, що Шольц не зможе брати на себе багато зобов’язань, які виходять за межі виборів у Німеччині в лютому, тоді як президент Франції Еммануель Макрон ослаблений як політично, так і економічно:

"Зустріч стане прелюдією до ширшої дискусії, яка відбудеться серед усіх держав-членів ЄС на саміті в четвер".

Зустріч Зеленського з Рютте 18 грудня

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Як повідомили у пресслужбі Альянсу, Рютте прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі. Після зустрічі запланована спільна пресконференція.

Напередодні Зеленський зробив нову заяву про переговори з Путіним. За його словами, зараз Україна перебуває не в позиції слабкості, але й не в позиції сили для переговорів.

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