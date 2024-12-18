Президент зауважив, що у Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому домі.

Майбутній президент США Дональд Трамп хоче рухатися швидко, аби розвʼязати питання війни РФ проти України.

Таку заяву під час спілкування з читачами видання Le Parisien зробив президент Володимир Зеленський. Водночас республіканець знає про небажання України здаватись та заморожувати війну.

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не хотіли оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Небезпека полягала б у тому, щоб сказати: Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами", – сказав він, коментуючи переговори з Трампом у Парижі.

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Зеленський зауважив, що у Трампа поки немає доступу до всієї необхідної інформації, оскільки наразі він ще не в Білому домі. Йдеться про дані розвідки, Міністерства оборони, певних дипломатичних каналів і так далі.

"Коли він буде там, ми зможемо говорити однією мовою, з однаковим рівнем інформації", – продовжив український президент.

На його думку, важливо, щоб зміни, які відбудуться у США, з приходом Дональда Трампа до влади, були на користь України. Зокрема, у Києві сподіваються на більш сильну підтримку з боку Вашингтона.

"Наші команди вже працюють з командами президента Трампа. Ми будемо будувати відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. Сполучені Штати були й залишаються нашим провідним донором у цій війні, хоча для України, я хочу підкреслити, важливі і Європа, і Сполучені Штати. Ми не ставимо нікого вище за інших", – акцентував Зеленський, зауваживщи, що що Штати можуть впливати на російського диктатора Володимира Путіна.

Завершення війни в Україні: ви могли це пропустити

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що переговори про мир почнуться тільки тоді, коли у РФ не буде ресурсів для війни. За його словами, зараз ситуація є важкою, ворог продовжує наступати.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп каже, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни Росії проти України. Він зауважив, що він отримав сигнал від глави української держави, що він "хоче миру".

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