Президент обговорив із Джонсоном гарантії безпеки України.

Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за лідерство в підтримці України.

Про це він сказав у відеозверненні.

Зеленський нагадав, що сьогодні Джонсон відвідав Київ, це вже другий візит британського прем’єра до столиці України від 24 лютого.

"Переговори позитивні. Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема і зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави", - сказав він.

Президент додав, що обговорив з Джонсоном гарантії безпеки України.

"Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців, усіх європейців на покоління вперед", - зауважив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову прибув з візитом до України.

Після переговорів з Джонсоном Зеленський повідомив, що вони обговорили питання поточну ситуацію на передовій, оборонні потреби України. Крім того, співрозмовники обговорили питання фінансової та економічної підтримки України і посилення санкційного тиску на РФ.