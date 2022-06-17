На його думку, Україна зробила все можливе, аби і цей крок був позитивним.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна перебуває за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Тепер ми за один крок до початку повноцінної інтеграції з Європейським Союзом. Маємо позитивний висновок Єврокомісії щодо кандидатства для України. І це історичний здобуток усіх, хто працює на нашу державу", - сказав Зеленський.

Він додав, що залишилося дочекатися рішення Європейської ради наступного тижня.

"Я вважаю, що Україна зробила все можливе, щоб і цей крок був позитивним, - рішення вже Європейської ради, тобто лідерів країн ЄС", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що Україна заслуговує на цей позитив.

"Українські цінності - це європейські цінності. Українські інституції зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили сили. І наше зближення з Європейським Союзом - це не тільки позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років", - сказав він.

Президент України нагадав, що після 24 лютого наша країна приєдналася до європейської енергетичної системи.

"Наші мережі - України та Євросоюзу - працюють синхронізовано попри повномасштабну війну. Тобто навіть в одному цьому факті видно одразу все: і професійність наших людей, і силу наших інституцій, і нашу здатність виконувати обіцянки, і величину українського потенціалу", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що євроінтеграція України - це не щось суто політичне і "не щось таке відірване від життя звичайних людей".

"Навпаки: що ближчі ми з іншими європейськими країнами, то більше можливостей буде у нас, щоб гарантувати всім українцям сучасне, забезпечене життя", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія оприлюднила висновок, у якому рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Разом з тим в ЄС заявили, що для отримання такого статусу Україна повинна втілити ряд важливих реформ.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.