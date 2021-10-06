Президент України наголосив, що Німеччина підтримує нашу країну на найвищому рівні.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомив сам Зеленський у мікроблозі Twitter, а також посольство Німеччини.

"Ще одна важлива особиста зустріч відбулася між федеральним президентом Німеччини Штайнмаєром та президентом України Володимиром Зеленським, після якої глави держав попрямували до Бабиного Яру", - йдеться у повідомленні посольства.

Своєю чергою, Зеленський наголосив, що "дуже важливо, що в дні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру Штайнмаєр відвідує Україну".

"Німеччина підтримує Україну на найвищому рівні", - підкреслив він.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, окрему увагу під час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

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"Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни", – сказав він.

Лідери держав обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи, а також підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань України в контексті подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.

Як повідомляв УНІАН, у рамках заходів до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру в Києві відбувається офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та офіційних іноземних гостей. Напередодні, 5 жовтня, до України прибув з офіційним державним візитом президент Ізраїлю Іцхак Герцог, а 6 жовтня - президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Автор: Антоніна Доломанжи