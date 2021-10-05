Президент України переконаний, що їхня зустріч посилить дружбу та взаємовигідне партнерство між країнами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своїй заяві за результатами зустрічі з Герцогом.

"У ході переговорів ми обговорили окремі аспекти ситуації на Близькому Сході, а також безпекові виклики, що наразі постали перед Україною у зв’язку із триваючою війною на Донбасі та тимчасовою окупацією російською агресією українського півострова Крим", – зазначив він.

За словами Зеленського, окрему увагу під час перемовин лідери України та Ізраїлю приділили вшануванню пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру.

Читайте такожДанілов розповів, коли чекати на нове засідання РНБОПрезидент наголосив, що вдячний Герцогу, а також іншим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин цієї трагедії.

Глава держави зазначив, що разом вони наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях для неповторення таких злочинів, як Голокост та Голодомор 1932-1933 років.

"Я переконаний, що наша зустріч посилить взаємовигідне партнерство між Україною та Ізраїлем, зміцнить наше взаєморозуміння та найголовніше – нашу велику дружбу", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Ізраїлю Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом.

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Автор: Антоніна Доломанжи