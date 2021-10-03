Результат від такої зустрічі буде у будь-якому разі, адже він також потрібен й російському народу, вважає український лідер.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, але оточення президента РФ цього не хоче, бо захід може принести неочікуваний результат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу у Трускавці.

"Ще раз підтверджую, що ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітись з президентом Російської Федерації. Мені, дійсно, зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Я думаю, що оточення президента РФ не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести неочікуваний результат", – зазначив президент.

Зеленський також додав, що готовий й до зустрічі у нормандському форматі, яка, на його думку, "у тому чи іншому форматі" відбудеться.

Читайте такожКулеба розповів, як Росія ухиляється від зустрічі Зеленського і Путіна"Я в принципі готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні. Я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні, допоможе в питанні розв’язання трагедії на Донбасі і питання Криму. Впевнений, якщо завтра Україна скаже: давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що, я вважаю, що ми собі дозволити такого не можемо", – сказав глава держави.

На його думку, під час особистої зустрічі з президентом РФ йому не варто зосереджуватися на конкретному порядку денному, тому що все залежить від того, як піде зустріч.

"У будь-якому випадку, я вважаю, що там буде результат. Повинен. Бо російському народу він теж потрібен", – підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наприкінці квітня запропонував Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де йде війна. Російська сторона, своєю чергою, запросила очільника України приїхати у Москву.

Автор: Антоніна Доломанжи