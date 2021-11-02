Також Зеленський провів зустріч з президентом Анголи, яка стала першим контактом глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо питання спрощення поїздок до Канади для громадян України.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Під час зустрічі на COP26 (конференція ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго – УНІАН) подякував Джастіну Трюдо за незмінну підтримку України з боку Канади, наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України", - написав він.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, яка стала першим контактом глав держав з часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Анголою в 1994 році.

Читайте також"Припиніть мислити категоріями війни": Україна відреагувала на закиди Лаврова"Домовилися з президентом Анголи про посилення співпраці між нашими країнами та наповнення її конкретним практичним змістом, зокрема в економіці", - йдеться у повідомленні у Twitter-аккаунті президента.

В Офісі президента повідомили, що Зеленський проінформував Трюдо про поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів.

"Володимир Зеленський подякував Джастіну Трюдо за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України й висловив сподівання на лідерську роль Канади в підтримці набуття Україною членства в НАТО", - йдеться у повідомленні.

Вони обговорили загрозу "Північного потоку - 2" для енергетичної безпеки Європи та енергетичну кризу. Також Зеленський запросив Трюдо відвідати Україну.

Що таке COP26

COP (Conference of Parties) - щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися, яких умов необхідно дотримуватися, щоб не допустити глобальної катастрофи, пише BBC.

Саміт проходить у рамках конвенції ООН про зміну клімату - міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому практично всіма країнами та територіями Землі. Документ спрямовано на обмеження впливу людини на клімат.

COP26 стане 26-м зібранням, відколи договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч відбудеться у Шотландії, у місті Глазго, з 1 по 12 листопада.

На цьогорічному саміті планується підбити підсумки того, що було й чого не було зроблено для виходу з кліматичної кризи з моменту підписання в 2015 році Паризької кліматичної угоди.

Автор: Катерина Гірник