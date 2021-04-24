Прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо і його дружині Софі Грегуар зробили щеплення вакциною AstraZeneca.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з дружиною Софі Грегуар вчора щепилися від коронавірусу.

Про це Трюдо повідомив в Twitter, розмістивши відповідне відео.

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У коментарі Трюдо і Грегуар зауважили, що дуже важливо захистити своїх рідних і закликали усіх робити щеплення від коронавірусу.

"Ми дуже схвильовані. Ми щойно вакцинувалися", - сказав Трюдо.

Прем’єр Канади також пожартував, що це своєрідний подарунок на день народження його дружини, який вона відзначає 24 квітня.

Як повідомляє Reuters, Трюдо був щеплений першою дозою вакцини AstraZeneca.

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Автор: Віталій Саєнко