Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом з дружиною Софі Грегуар вчора щепилися від коронавірусу.
Про це Трюдо повідомив в Twitter, розмістивши відповідне відео.
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У коментарі Трюдо і Грегуар зауважили, що дуже важливо захистити своїх рідних і закликали усіх робити щеплення від коронавірусу.
"Ми дуже схвильовані. Ми щойно вакцинувалися", - сказав Трюдо.
Прем’єр Канади також пожартував, що це своєрідний подарунок на день народження його дружини, який вона відзначає 24 квітня.
Як повідомляє Reuters, Трюдо був щеплений першою дозою вакцини AstraZeneca.
Do your part. Get your shot. https://t.co/3UJJt9jpqzpic.twitter.com/gaI55ctJa9— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2021
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