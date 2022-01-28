На їхні посади призначені виконувачі обов’язків керівників.

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Дарницької, Дніпровської та Шевченківської районних державних адміністрацій Києва.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Глави Держави.

Відтак Ярослава Лагуту звільнено з посади голови Дарницької РДА, Ігора Щербака — з посади голови Дніпровської РДА, а Олега Гарягу — з посади керівника Шевченківської РДА.

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Тимчасово районні адміністрації очолять Микола Калашник (Дарницька), Павло Бабій (Дніпровська), Олександра Поповцева (Шевченківська РДА).

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Подільської РДА призначений Сергій Коваленко.

Всі відповідні документи датовані 27 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що 26 січня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мальничук повідомив у своєму Telegram-каналі, що погоджено звільнення 3 голів районних держадміністрацій в Києві: Олега Гаряги з посади голови Шевченківської РДА, Ярослава Лагути – Дарницької РДА, а Ігоря Щербака – Дніпровської РДА.

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