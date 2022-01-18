У "СН" сподіваються на підтримку законопроекту групами "Довіра" та "За майбутнє".

У "Слузі народу" заявляють, що на наступному тижні порядком денним Верховної Ради передбачається розгляд законопроекту про столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказала народний депутат України Леся Забуранна.

Водночас вона висловила сподівання, що опозиційні фракції не будуть "зривати" його розгляд.

"Ми щиро сподіваємось, що на наступному тижні ми не впадемо в такий нездоровий популізм з боку наших опонентів", - наголосила вона.

Забуранна переконана, що більшість членів фракції "Слуга народу" проголосують за законопроект.

Вона сподівається, що інші фракції та групи, які є "цивілізовано налаштовані і прагнуть розвитку", також підтримають його. Зокрема, вона зазначила, що є сподівання на голоси депутатів, які входять до груп "За майбутнє" і "Довіра".

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2021 року комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити законопроект "Про місто Київ - столицю України" (№2143-3).

Як пояснив голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін (фракція "СН"), цей законопроект передбачає чітке відмежування місцевого самоврядування (міського голови та Київради) від представництва державної влади (КМДА, тобто вертикалі уряду та президента). Пропонується створити при Київраді незалежний виконавчий орган, який буде опікуватися всіма питаннями киян і нести за це відповідальність, а Київська міська державна адміністрація займатиметься наглядом.

Голова КМДА контролюватиме законність та конституційність рішень міського голови (у частині столичних функцій), Київради, райрад та виконкомів з можливістю їхнього оскарження в судовому порядку. Відповідно до законопроекту, голова КМДА призначається президентом, підзвітний йому та уряду. Звільнити очільника КМДА може президент за поданням уряду.

Міський голова Києва автоматично очолює незалежний від центральної влади виконавчий комітет Київради. Він керує містом та розпоряджається міським бюджетом, бере участь у розробці проектів законів/постанов, що стосуються столиці, долучається до проведення та організації міжнародних заходів тощо. Міського голову обирають кияни. Він може бути звільнений з посади голосами 2/3 депутатів або за народною ініціативою.