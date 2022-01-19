Керівник Київського дитячого діагностичного центру змушувала підпорядкованих їй лікарів щомісячно відраховувати їй частину заробітної плати.

У Києві на вимаганні хабарів з лікарів та підробленні свідоцтв про вакцинацію викрили керівника та лікаря медзакладу, екс-радницю заступника голови КМДА та екс-заступника міністра соцполітики.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, керівник Київського дитячого діагностичного центру організувала схему, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували їй частину заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі.

Розмір "данини" залежав від кількості робочих змін лікарів.

"У ході документування протиправної діяльності задокументовано вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тис. гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 тис. грн. останню було затримано", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО та ООС

Крім того, правоохоронці встановили, що група осіб, до складу якої входили вищезгадана керівник, один з лікарів цього медичного центру, колишня радниця заступника голови КМДА та екс-заступник міністра соціальної політики, організували внесення до інформаційної системи Helsi.me завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення. Така послуга коштувала 250 доларів.

Так, двоє з учасників групи підшукували потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

Згодом відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Під час обшуків за місцями роботи та проживання учасників схеми вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України.

У відомстві уточнили, що до початку проведення обшуку одна з фігурантів викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала за шафою.

Наразі очільника медустанови затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Іншим трьом фігурантам наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах йдеться про керівника Київського дитячого діагностичного центру Світлану Матвєєву, колишнього заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Олександру Чуркіну, колишнього радника заступника голови КМДА з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків Анну-Вікторію Воронцову.

Вас також можуть зацікавити новини: