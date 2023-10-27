Причини низки кадрових змін не повідомляються.

Президент України Володимир Зеленський звільнив та замінив кількох послів, а також змінив Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться у відповідних указах президента №710/2023 - №714/2023, опублікованих на його сайті.

Так, Зеленський звільнив Михайла Видойника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Данія. Іншим своїм указом він призначив на цю посаду Андрія Яневського.

Також президент звільнив Сергія Шутенка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці.

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Крім того, Зеленський призначив Юрія Дюдіна Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Чилі.

Глава держави також звільнив Євгенія Цимбалюка з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Кадрові зміни в СБУ та Ставці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Так, до персонального складу Ставки увійде Анатолій Баргилевич, який є командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Також президент здійснив кадрові зміни в Службі безпеки України. Він звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ та провів зміни в деяких обласних підрозділах Служби.

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