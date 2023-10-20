До складу Ставки введено Анатолія Баргилевича – командувача Сил ТРО.

У четвер, 19 жовтня, президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це свідчить оприлюднений на сайті президента указ.

Так, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача увійде Баргилевич Анатолій Владиславович, який є командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Водночас Сергія Крука (екс-глава Державної служби з надзвичайних ситуацій) та Ігоря Танцюру (колишній командувач Сил ТРО) зі складу Ставки виведено.

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Що відомо про Баргилевича

Анатолій Владиславович Баргилевич був призначений на посаду командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України 9 жовтня 2023 року. На цій посаді він замінив Ігоря Танцюру.

Сам Баргилевич є ініціатором створення управління територіальної оборони. Також він очолював оперативне управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ та служив на посаді командувача територіальної оборони Командування Сухопутних військ.

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