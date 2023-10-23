Анатолія Сандурського звільнено з посади заступника голови СБУ.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови Служби безпеки України та провів зміни в деяких обласних підрозділах СБУ.

Указ №700/2023 про звільнення Сандурського розміщений на офіційному сайті глави держави. В ньому не зазначена причина звільнення.

Андрія Швеця указом №704/2023 призначено начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.

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Іншим указом президента № №701/2023 звільнено Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. В той же час його призначено начальником Управління Служби безпеки України у Вінницькій області (указ №705/2023)

Ще одним указом №702/2023 звільнено Анатолія Денисенка з посади начальника Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Указом №706/2023 призначено Андрія Падалку начальником Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України.

Тамару Пашковску (указ №703/2023) призначено начальником Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Хто такий Сандурський

Як відомо, Сандурського було призначено заступником голови СБУ в березні 2022 року. 25 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Анатолію Сандурському тоді заступнику Голови Служби безпеки України.

Діяльність СБУ - деталі

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на Київщині ще одного інформатора головного управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації (відомого як ГРУ), який збирав розвідувальні дані про підрозділи "Гвардії наступу". Інформатором виявився мобілізований до лав Національної гвардії, якого агресор дистанційно залучив до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

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