Президент США запропонував надати Україні можливість участі у зустрічах "двадцятки".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що Росію треба виключити з "Великої двадцятки".

Як повідомляє CNN, про це Байден сказав на прес-конференції у Брюсселі.

"Моя відповідь - так", - заявив Байден, відповідаючи на запитання про те, чи треба виключити Росію з G20.

"Це залежить від G20. Це я порушив сьогодні, я порушив питання про можливість того, якщо цього не можна зробити - якщо Індонезія та інші не погоджуються - тоді ми повинні, на мою думку, попросити, щоб Україна теж відвідала зустрічі", - наголосив Байден і додав, що йдеться про те, аби Україна була присутня на зустрічах "Великої двадцятки" у Джакарті.

Також у Байдена запитали, чи повинен президент України Володимир Зеленський відмовитись від певних територій задля встановлення отримати режиму припинення вогню. За словами Байдена, це рішення залежить від самих українців.

"Нічого про Україну без України. Я не вірю, що їм доведеться робити це, але існує така оцінка", - сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що лідери НАТО домовились допомагати більше Україні після звернення президента Володимира Зеленського.