Росія напала на Україну. Це насильницький та агресивний акт, який руйнує міжнародне верховенство права, зауважив прем'єр Австралії.

Президент РФ Володимир Путін планує поїхати підсумковий на саміт G20 в Індонезії. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що сидіти з ним за одним столом – це занадто.

Як передає CNN, Моррісон висловив своє занепокоєння щодо можливої участі Путіна у саміті "Великої двадцятки".

"Для мене ідея посидіти за столом з Володимиром Путіним, якого Сполучені Штати вже хочуть виключити (з G20 – УНІАН) за військові злочини в Україні, – це занадто. Ми висловлювали занепокоєння з цього приводу. Росія напала на Україну. Я маю на увазі, що це насильницький та агресивний акт, який руйнує міжнародне верховенство права", – зауважив прем'єр Австралії.

Зазначимо, посол Росії в Індонезії Людмила Воробйова повідомила, що Путін планує відвідати підсумковий саміт G20, який відбудеться у листопаді.

"Велика двадцятка – це не тільки саміт. G20 – це процес. Є багато зустрічей, які проводила Індонезія як онлайн, так і офлайн, і Росія бере активну участь у цих зустрічах", – додала Воробйова.

Зазначимо, США та партнери впевнені, що Росія повинна нести відповідальність за війну проти України. Тому країну-агресорку хочуть викинути з усіх міжнародних майданчиків, зокрема і з G20.

За словами генерального секретаря японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, влада Японії також обговорює з членами G20 питання участі Росії в цьому об'єднанні.

Однак не всі виступили за виключення країни-терористки з "Великої двадцятки". Зокрема, у Китаї переконують, що цього робити не потрібно.

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