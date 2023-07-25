Зазначається, що президент РФ намагається виправдатися.

Президент Російської Федерації Володимир Путін спробував пом'якшити збитки, завдані позиціям РФ в Африці та його репутації через вихід з угоди по зерну, російських атак на українське зерно та портові об'єкти. Саме для цього він підписався під статтею, яку оприлюднили 24 липня

Аналітики іституту вивчення війни зазначили, що Путін таким чином спробував компенсувати свою відсутність на майбутньому саміті БРІКС через виданий ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Путін окреслив цілі Росії щодо встановлення партнерських відносин з Африкою і закликав до продовження "традиційно тісної співпраці на світовій арені".

Російський диктатор також підкреслив важливість торгівлі Росії з африканськими економічними партнерами і важливість "безперебійного постачання продовольством" для "підтримки політичної стабільності африканських держав", звинувативши колективний захід в експлуатації зернової угоди в своїх інтересах за рахунок Росії і таких країн, як Ефіопія, Судан і Сомалі.

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Стаття Путіна слідує за виходом Росії з зернової угоди і нападами, в результаті яких були знищені десятки тисяч тонн українського зерна і українські об'єкти, необхідні для транспортування зерна в райони Африки, які в значній мірі залежать від зерна з України. Путін також, ймовірно, намагається пом'якшити альтернативні витрати і збентеження, викликане його нездатністю особисто бути присутнім на саміті БРІКС в Південній Африці через ордер МКС на арешт.

Стаття Путіна про вихід РФ з зернової угоди - про що мова

24 липня вийшла стаття "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу і успішного майбутнього" під авторством президента РФ Володимира Путіна.

У цьому опусі оправдиваеся вихід Москви з "зернової угоди". При цьому зазначено, що нібито лише 3% продовольства отримали бідні країни, як Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен і Афганістан. Крім того, Путін звинуватив Захід у нібито невиконанні своїх зобов'язань щодо Росії.

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