Російський диктатор зазначив, що Москва може замістити українське зерно.

Російська Федерація вийшла з "зернової угоди", тому що нібито угода не виправдала свого призначення - зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії та Латинської Америки. При цьому нібито "жодна з умов "угоди", що стосуються виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки, виконена не була".

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що у 2022 році Росія нібито погодилася на Чорноморську зернову ініціативу, щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку. За його версією, "зернова угода безсоромно використовувалася виключно для збагачення великого американського і європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України".

При цьому російський диктатор стверджує, що в рамках "угоди" більше 70% українських вантажів нібито надійшли в країни з високим і вище середнього рівня доходів, включаючи ЄС, а ось Ефіопія, Судан, Сомалі, Ємен і Афганістан отримали менше 3%. Крім того, Путін поскаржився, що "жодна з умов "угоди", що стосуються виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки, виконена не була".

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"З урахуванням всіх цих фактів продовження "зернової угоди", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження "угоди" – з 18 липня її реалізація була завершена", - йдеться в путінській статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу і успішного майбутнього", яку оприлюднив Кремль.

Також Путін заявив, що Москва може "замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі".

Вихід РФ з "зернової угоди" - останні новини

17 липня Москва офіційно оголосила про вихід з "зернової угоди". За словами президента РФ Володимира Путіна, для відновлення угоди необхідно вивести з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключити банки до SWIFT, зняти "всі обмеження", відновити поставки запчастин для сільгосптехніки і "вирішити питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

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