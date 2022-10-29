Потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівня, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський назвав передбачуваною заяву РФ про зрив експортної зернової ініціативи та закликав світ до жорсткої реакції.

Як глава держави зазначив у відеозверненні, насправді це не сьогоднішнє рішення росіян.

"Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні – тоді, коли заблокувала рух суден із нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози чекають вже три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії, це абсолютно прозора погроза Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, Азії. Для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршується доступ до продовольства. Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В’єтнам – ці та інші країни з різних частин світу. Вони однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт", – заявив він.

Відео дня

Зеленський наголосив, що ці дії вимагають жорсткої реакції світу.

"Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема й на рівні "Великої двадцятки", – наголосив президент та додав, що Росії не місце у "двадцятці".

Глава держави також нагадав, що за час дії зернової угоди Росія принаймні двічі завдавала ударів по Військово-морським силам України, які гарантують безпеку зернового коридору.

Вихід Росії з зернової угоди

У суботу, 29 жовтня в Севастопольській бухті у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Росія звинуватила в інциденті Україну.

Згодом в Міноборони РФ заявили, що Росія виходить із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Росії про вихід із зернової угоди та закликав інші країни вимагати від РФ "припинити голодні ігри".

Кулеба зазначив, що Україна попереджала світ про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

Водночас прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН щодо цієї заяви Російської Федерації. Саме вони є сторонами зернової угоди, яку також підписувала Росія.

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