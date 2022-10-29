Росія виходить із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.
Там пов'язали своє рішення з вибухами в окупованому Севастополі, внаслідок яких пошкоджено кілька російських кораблів-носіїв "Калібрів".
"З урахуванням проведеного Київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору", російська сторона призупиняє участь у реалізації угод з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - заявили в російському відомстві.
Атака на російські кораблі у Севастополі 29 жовтня
Сьогодні, 29 жовтня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито причетність безпілотників ЗСУ до атаки.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео і повідомив, що в Севастополі підірвали чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, серед яких фрегат "Адмірал Макаров" і десантний корабель.
Пізніше в Міноборони РФ заявили, що кораблі Чорноморського флоту були нібито атаковані о 4:20 ранку. Там стверджують, що за атакою нібито стоїть Україна, яка використала для цього 10 БПЛА та 7 автономних морських безпілотників. Також у МО РФ додали, що атаковані були кораблі, які нібито забезпечують безпеку "зернового коридору".
Російське Міноборони також звинуватило у причетності до вибухів Велику Британію. Там також вважають, що військово-морські сили Британії нібито "брали участь" у підриві двох газопроводів - "Північний потік" та "Північний потік-2". У відповідь британська сторона назвала твердження Міноборони РФ вигаданою історією.
Своєю чергою, в Оперативному командуванні "Південь" припустили, що причиною вибухів у Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.
Зернова угода - що відомо
Після початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала українські морські порти. Це призвело до зупинення експорту, у тому числі аграрної продукції. Світова спільнота висловлювала стурбованість, що це може викликати голод у бідних країнах. На цьому тлі ціни на продовольство у світі почали зростати до своїх історичних максимумів.
За посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали у Стамбулі угоду про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін її дії розрахований на 120 днів з можливістю пролонгації.
28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує підгрунтя для зриву домовленостей про експорт агропродукції морським шляхом. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.
14 жовтня стало відомо, що Росія поставила перед ООН ультиматум, що вона відмовиться подовжувати угоду про зерновий коридор, якщо її вимоги не будуть розглянуті.