Російська сторона не підтверджує пошкодження кораблів.

У Севастопольській бухті нібито вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель.

Про це йдеться в Telegram заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

У Геращенко пишуть, що, за непідтвердженими даними, серед пошкоджених кораблів - носій крилатих ракет "Калібр" "Адмірал Макаров".

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Про підрив кораблів також повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, уточнюючи, що інформація вимагає перевірки.

Наразі росіяни повністю перекрили вхід в Севастопольську бухту. Потужний вибух в районі стоянки кораблів потрапив на відео.

Водночас підконтрольні ФСБ місцеві канали услід за "гауляйтером" Севастополя Михайлом Развожаєвим пояснюють вибухи біля бухти знищенням "підводного об'єкта", який нібито полював на бойовий корабель: "Вертоліт двічі пускав ракети і поливав з кулемета. Об'єкт зупинився і його добили з вертольота кулеметом".

Російська сторона не підтверджує пошкодження кораблів. У командуванні "Південь" інцидент прокоментували з іронією: "Севастополь атакували бойові комарі".

Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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