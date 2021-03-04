Раніше прем'єр Словаччини оскандалився "жартом" про Закарпаття в контексті поставки вакцини від коронавірусу.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок відреагував на невдалий жарт прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича про українське Закарпаття.

На своїй сторінці у Facebook словацький міністр написав, що вибачився за слова прем'єра.

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"Спілкувався сьогодні з українським колегою, главою МЗС Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича на адресу України", - написав він.

Корчок додав, що мав конструктивну розмову з Кулебою кілька днів тому в Києві про подальший розвиток відносит між двома державами.

Що сказав прем'єр Словаччини Матович про Закарпаття

Раніше в ефірі словацької радіостанції Radio Express ведучий запитав у прем'єра Словаччини Матовіча, що той пообіцяв РФ в обмін на постачання вакцини Sputnik V.

Матовіч спершу відповів: "Закарпатську Україну", але потім сказав, що обмовився, і додав, що "нічого не пообіцяв", але наголосив на необхідності забезпечення Словаччини вакциною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вищевказане некоректне висловлювання Матовіча псує відносини України і Словаччини.

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Автор: Юрій Годован