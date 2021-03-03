Матович пожартував, що пообіцяв Росії Закарпаття в обмін на вакцину.

Словацький прем’єр Ігор Матович некоректно віджартувався на претензію щодо закупівлі урядом несертифікованої європейським регулятором російської «антиковідної» вакцини.

Інцидент трапився в ефірі Radio Expres, цитує Європейська правда.

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У глави уряду поцікавилися, що той пообіцяв Росії за поставку мільйонів доз вакцини Sputnik V, на що Матович відповів: «Закарпатську Україну». Цією фразою він дещо спантеличив журналіста.

Потім політик дав зрозуміти, що то був жарт, і поскаржився, що домовленості з Кремлем автоматично означають зраду.

«Вони нічого від мене не хотіли», – заявив Матович.

Скандал з російською вакциною у Словаччині

Як пише Euractiv, уряд Словаччини опинився на межі розпаду після того, як дві партії заявили про вихід з правлячої коаліції через закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Голова партії Za Ludí («За народ») Вероніка Ремішова публічно висловила свою незгоду з участю прем’єра країни Ігоря Матовича у прес-конференції з приводу доставки вакцини з Росії. Міністр економіки й голова партії свободи та солідарності (SaS) Ріхард Сулік теж розкритикував закупівлю російського препарату та не виключив можливості виходу з коаліції. Сам прем’єр Словаччини не вважає російську вакцину проблемою.

У разі виходу з коаліції цих двох політичних сил парламентська більшість у країні розпадеться. І це, найімовірніше, призведе до дострокових виборів.

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: УНІАН