За його словами, сьогодні відбулося судове засідання у справі про його екстрадицію.

У вівторок, 24 вересня, у Лондоні затримали оголошеного в розшук в Україні народного депутата Артема Дмитрука.

Увечері він опублікував у своєму Telegram-каналі відео, в якому заявляє, що Україна вимагає терміново екстрадувати його в країну. За його словами, уже відбулося судове засідання у цій справі. Інших деталей нардеп не повідомив.

"Зеленський вимагає моєї термінової екстрадиції. Сьогодні в рамках цього процесу я був затриманий співробітниками правоохоронних органів - після цього відбулося судове засідання. Скажу одне: я буду залишатися з вами на зв'язку", - сказав Дмитрук.

Дмитрук виїхав із країни

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що нардепа Артема Дмитрука помітили в Молдові. Після цього Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

Сам нардеп говорив, що його близьких двічі намагалися викрасти в Європі. Також він заявляє, що за ним кілька місяців стежили спецслужби і якісь організовані злочинні групи.

Рішення про виїзд він ухвалив у день, коли український парламент ухвалював закон про заборону УПЦ МП. За його словами, це тимчасовий і вимушений захід.

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