За словами Костіна, кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону Дмитруком.

Правоохоронні органи наразі з’ясовують усіх причетних до втечі за кордон українського народного депутата Артема Дмитрука. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін на форумі "Україна 2024. Незалежність".

"Щодо перетину кордону Дмитруком: ми зараз з’ясовуємо всіх, хто є причетним. Кожного дня проводяться допити і обшуки… Ця ситуація викликала багато обурення в суспільстві. Моє обурення навіть більше, ніж обурення суспільства. Перше, що я зрозумів і відчув: ми бачимо як наші прикордонники за допомогою дронів відслідковують втікачів, потім мобільні групи їх затримують, і це дійсно приклад успішної роботи. А я думав, чому в тих випадках вдалося, а в цьому випадку оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон?", - сказав генпрокурор.

За словами Костіна, кримінальне провадження було розпочато відразу, як стало відомо про нелегальний перетин кордону Дмитруком.

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"В межах цього провадження слідчі, прокурори, співробітники Державної прикордонної служби працюють практично цілодобово. Вчора, сьогодні вранці, зараз проходять слідчі дії. Ми розуміємо, що ця людина перетнула державний кордон не самостійно, йому хтось допомагав. І серед тих, хто допомагав, можуть бути і службові особи різних органів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб їх встановити. І встановити всю ситуацію, яким чином це відбувалось", - прокоментував він.

Костін зазначив, що наразі встановлено шлях, яким скористався підозрюваний – це ділянка кордону з так званою територією Придністров’я.

"Ми володіємо певною інформацією, в якій країні перебуває людина і перевіряємо ці дані. Бо за нашою інформацією, він зараз подорожує по деяких країнах. Ми надалі вживатимемо всіх заходів задля його повернення в Україну міжнародно-правовими способами, якщо він не зробить цього добровільно. У нього ще є можливість з’явитись на допит слідчого у встановлені дати – це четвер і п’ятниця", - підкреслив Костін.

Якщо нардеп не з’явиться до слідчого, то за словами генпрокурора, будуть застосовані певні правові механізми.

"Це звернення до суду з певним запобіжним заходом, це оголошення в розшук і запит на екстрадицію, якщо ми встановимо, в якій країні він буде знаходитись", - уточнив Костін.

Він підкреслив, що наразі країні треба вирішити питання системного комплексного захисту кордонів в межах між контрольно-пропускними пунктами.

"Ми маємо перекрити кордон. Тому що будь-яка людина, навіть у статусі підозрюваного, може втекти. Якщо людина вирішила втекти і вона буде шукати шляхи, то якщо ці шляхи існують, цими шляхами вона скористається", - підкреслив очільник прокуратури.

Він зауважив, що аналогічні випадки нелегального перетину кордону були і з іншими депутатами. Щодо конкретно Дмитрука він сказав, що відповідно до складу злочину затримання було неможливим.

Втеча Дмитрука - деталі

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Генпрокуратура повідомила про оголошення підозри Дмитруку, а згодом від Державного бюро розслідувань стало відомо, що відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним нардепом.

У ЗМІ сьогодні з’явилась інформація, що Молдова отримала запит на затримання українського народного депутата Артема Дмитрука, коли він перебував на її території, однак правоохоронці не мали законних підстав для цього. Зазначається, що він може перебувати у Лондоні чи Стамбулі.

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