У Зеленського назвали статтю "узагальненнями авторів", логіку плану їм не пояснювали.

Журналістів британського видання The Times не ознайомлювали з "планом перемоги", який президент України Володимир Зеленський має намір представити президенту США Джо Байдену. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

Там зазначили, що деталі плану, оприлюднені у виданні, є "узагальненнями авторів, документ журналісти не бачили, логіку плану їм також не пояснювали".

"Головне в плані перемоги те, що він комплексний, у ньому всі пункти взаємоповʼязані, важливо реалізовувати їх разом, усе в комплексі, що там зазначено", — повідомив співрозмовник ЗМІ.

За його словами, "план перемоги" складається з пʼятьох пунктів. Реалізація перших чотирьох запланована на період з жовтня по грудень, втілення пʼятого пункту — на післявоєнний період.

Також представник ОП уточнив, що питання сучасного озброєння та наступу українських військ у Курській області Росії дійсно міститься в документі.

"План перемоги" Зеленського - останні новини

Як відомо, британське видання The Times розкрило зміст "плану перемоги" Зеленського. За його даними, президент України хоче отримати запевнення в подальшій підтримці з боку Америки.

Як зазначає ЗМІ, Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку Україні, при цьому заклик Зеленського до гарантій безпеки підкреслює, що Україна "не може бути прийнята в НАТО та інші міжнародні альянси, зокрема, через розбіжності між союзниками".

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