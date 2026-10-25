Зняли два питання з трьох: Зеленський про емоційні переговори зі США

США відновили роботу супутникового зв'язку і знову діляться з Україною розвідувальними даними.

Україна домоглася відновлення повноцінної роботи супутникових систем Starlink і Starshield, а також обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами. Однак питання поставок засобів ППО все ще на порядку денному. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

За словами очільника держави, переговори з американцями були продуктивними, хоча й супроводжувалися емоційними дискусіями. У результаті сторонам вдалося врегулювати два з трьох ключових питань.

"Ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно", – наголосив Зеленський.

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Одним із результатів домовленостей стало зняття обмежень на роботу супутникових систем. Президент повідомив, що українська сторона перевірила їхню роботу вночі. Приблизно о 5:20 ранку 25 жовтня Starlink і Starshield знову запрацювали в повноцінному режимі. За його словами, швидкість руху зросла до 420 км/год, тоді як раніше діяло обмеження приблизно на рівні 160 км/год.

Іншим важливим результатом стало відновлення повноцінного обміну розвідувальними даними зі США. Як розповів президент, Україна вже три дні отримує відповідну інформацію, зокрема завдяки системі раннього попередження про загрозу російських балістичних ударів.

"Я сьогодні констатую, завдяки американцям, нашій команді, що два питання на сьогодні знято", – сказав глава держави.

Водночас одне з ключових питань залишається невирішеним. Йдеться про дефіцит засобів протиповітряної оборони, потреба в яких для України залишається актуальною. Саме це питання Зеленський назвав третьою проблемою, яку обговорювали під час зустрічей.

"У нас залишається питання про ППО. Це одна частина наших розмов", – зазначив президент.

Україна і США

Як писав УНІАН, у разі перемоги демократів на виборах до Конгресу США зовнішня політика країни може змінитися. Зокрема стане можливим відновлення фінансової та військової підтримки України безпосередньо з американського бюджету.

Також ми розповідали, що Трамп руйнує довіру України до США, яка формувалася десятиліттями. Скорочення американської допомоги, послаблення санкцій проти РФ і риторика Трампа викликали в Україні глибоке розчарування американцями та відчуття морального удару.

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