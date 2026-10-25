Маск побоюється удару РФ по Starlink та хоче, щоб супутники залишалися цивільним проєктом

Мільярдер застеріг від можливого удару Росії по Starlink.

Starlink може бути мішенню для удару РФ, якщо супутники будуть використувати для наступальних атак, а їхнє знищення загрожує не тільки звʼязку, а й безпеці на орбіті. Про це написав американський мільярдер Ілон Маск в соцмережі X.

Зокрема він відреагував на публікацію про здатність росіян знищувати супутники на орбіті. Зокрема у дописі згадали випробування протисупутникової зброї РФ, яке було проведене 15 листопада 2021 року. Тоді Росія запустила ракету "Нудол" та ліквідувала свій старий супутник.

"Це, справді, одна з головних причин, чому "Starlink" має залишатися цивільним проєктом. Його можна використовувати для військової інфраструктури, але не можна застосовувати для однозначно наступальних ударів, які роблять його законною мішенню для удару у відповідь", - зауважив Маск.

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Він вважає, що якщо супротивник підірве супутники Starlink, це спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, внаслідок чого виникне величезне поле уламків, а космос стане непридатним для використання.

Starlink під час війни в Україні - останні новини

Раніше Маск зізнався, що обмежив використання Starlink в Україні. За його словами, українські військові нібито порушили умови використання Starlink, "застосувавши його для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей".

"Використання Starlink - цивільного комерційного сервісу - для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися. Starshield - інша система, що контролюється урядом США. Вирішувати, як її використовувати, - їхня справа", - зауважив Маск.

Водночас у Зеленського відповіли на звинувачення Маска через Starlink. Радник президента Украни з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов підкреслив, що ЗСУ фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starlink не працює", - пояснив він.

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